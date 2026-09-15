Récoltes de maïs, betteraves ou pommes de terre au plus bas

Les récoltes de maïs, betteraves ou encore de pommes de terre pourraient être au plus bas de plusieurs décennies, en raison des épisodes de canicule de cet été, selon les estimations du ministère de l'Agriculture, qui revoit à la baisse ses prévisions précédentes.

La production de maïs est désormais estimée à 8,1 millions de tonnes, semences comprises, pour 2026 (contre 9 millions estimé le mois dernier), indique mardi le service des statistiques du ministère (Agreste).

Une chute de 42% sur un an qui s'explique par une baisse des surfaces cultivées mais surtout du rendement --le pollen du maïs, entré en floraison mi-juillet, a grillé et les épis peinent à se remplir--.

La production de grains jaunes pourrait donc être la "plus faible depuis au moins 1980", note Agreste.

Au sein de l'Union européenne, la récolte de grains jaunes a été ramenée à 49,1 millions de tonnes dans la dernière estimation, soit sous les 50 millions pour la première fois depuis 16 ans si ces chiffres se confirment, ajoute le service du ministère.

A l'exception du blé dur, les rendements et productions de céréales à paille (blé, orge, avoine etc.) en France ont été également revus à la baisse, "légèrement", selon Agreste.

La production de blé tendre, la céréale du pain, s'établirait à 31,7 millions de tonnes selon les nouvelles estimations (contre 32 millions estimé en août), en baisse donc de 5% par rapport à la récolte 2025. Le recul du rendement (-8%) a été en partie compensé par l'augmentation des surfaces cultivées (+3%).

La France est le plus gros producteur de blé et de maïs au sein de l'UE.

Le tournesol affiche cette année un rendement au plus bas depuis au moins 1980, avec une production en repli de seulement 7% au final grâce à une hausse des surfaces (+13%).

La production de betteraves est elle attendue au plus bas "depuis au moins 1980", selon Agreste, avec une récolte estimée à 25,4 millions de tonnes. Un repli de 29% sur un an en raison de la chute du rendement (-24%) et d'une diminution des surfaces cultivées (-6%).

Enfin, la pomme de terre affiche cette année son rendement le plus faible depuis 1995, avec une production de 6,2 millions de tonnes estimée actuellement, en chute de 25% par rapport à la récolte record de 2025. Par rapport à la moyenne de production des cinq dernières années, la baisse est de quasi 12%.