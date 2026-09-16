Dijon : la préfecture de la Côte-d’Or ouvre ses portes au public





Les 19 et 20 septembre, le siège de la préfecture de la Côte-d’Or à Dijon accueillera le public de 14h à 18h. Pour cette 43e édition des Journées européennes du patrimoine, la préfecture propose un parcours permettant de découvrir librement plusieurs espaces de la préfecture, ainsi que des visites guidées le dimanche.

Une plongée dans l’histoire de l’Hôtel Bouhier de Lantenay

Le parcours sera ponctué de totems équipés de QR codes. À l’aide de leur téléphone et de leurs écouteurs, les visiteurs pourront écouter des enregistrements mettant en scène des personnages historiques et découvrir l’histoire de l’Hôtel Bouhier de Lantenay de manière autonome.

Plusieurs espaces emblématiques seront ouverts, parmi lesquels la cour Jean Moulin, les jardins, les salons du rez-de-chaussée, le bureau de la préfète, en présence d’un membre du corps préfectoral, ainsi que la chambre présidentielle. Les salons de réception du premier étage seront, eux, accessibles uniquement le samedi. Quatre visites guidées gratuites seront organisées le dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h, sans réservation.

Le Centre opérationnel départemental exceptionnellement accessible

Autre temps fort du week-end : la découverte du Centre opérationnel départemental (COD), habituellement fermé au public. Les agents de la Direction des Sécurités présenteront cet espace consacré à la gestion des incidents et des crises, ainsi que les moyens mobilisés par les services de l’État lors d’événements nécessitant une coordination départementale.

Ces visites auront lieu à 14h30, 15h30 et 16h30, le samedi et le dimanche. Les groupes seront limités à 30 personnes et l’inscription se fera sur place, auprès des agents d’accueil. En raison du plan Vigipirate, un contrôle visuel des sacs est prévu et des fouilles pourront être effectuées.



