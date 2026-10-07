L'économie régionale entre tensions et adaptations

L'artisanat est l'un des secteurs qui souffrent le plus : 70% des entreprises alimentaires disent avoir des difficultés de trésorerie, subissant des dégradations depuis le Covid, un niveau «jamais vu» comme l'explique Emilie Defer, responsable du services études et prospective à la Chambre de Métiers et d'Artisanat Hauts-de-France. Parmi les préoccupations majeures des artisans : le coût des matières premières (74% des interrogés), de l'énergie (70%) et un comportement des consommateurs en constante évolution (58%). Les artisans l'ont bien compris : 37% d'entre eux ont adapté leur offre et un tiers ont accru leur visibilité sur le web.

Moins de rendements agricoles

Nos terres agricoles ont évidemment souffert de la chaleur et des sécheresses avec un mois de juillet présenté comme le plus sec depuis 1959 ! Plus de la moitié des cultures de betteraves ont été touchées, idem pour le maïs (-40% par rapport à 2025). Les agriculteurs sont aussi impactés par le prix de l'énergie (un tiers de coûts supplémentaires), alors que les prix agricoles restent stables. La diversification semble donc indispensable ; la méthanisation agricole représente 90% de la méthanisation totale en Hauts-de-France. Le territoire est aussi précurseur sur les unités de méthanisation : on en compte 71 en cogénération et 96 en injection de biométhane. «L'ensoleillement hors du commun vécu de cet été peut être un challenge pour capitaliser sur l'énergie solaire. Nous allons donc lancer un programme sur la résilience et la robustesse des exploitations» annonce Laurent Degenne, président de la Chambre d'Agriculture. Aujourd'hui, 3,6 du photovoltaïque national vient des Hauts-de-France.

La création d'entreprise ne souffre pas

Malgré une stagnation dans le commerce alimentaire, la création dans les services reste positive, avec une dynamique «très forte» sur les micro-entreprises artisanales. «En 2026, nous allons battre les records de 2025 en nombre de créations et cela crée un bel esprit entrepreneurial» se réjouit Philippe Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France, qui garde tout de même un œil vigilant sur les difficultés concernant les transmissions. Même constat du côté de la Chambre d'agriculture, où on annonce 900 départs contre 600 installations. «Il va certes y avoir une accélération des départs dans les prochaines années mais beaucoup de jeunes ont envie de faire ce métier qui a du sens» argumente Laurent Degenne, précisant que les lycées agricoles ont vu des inscriptions en hausse de 5%.

À fin juillet 2026, 5 156 entreprises étaient en liquidation judiciaire, selon l'entité régionale de la Banque de France (+4%). Même si c'est loin d'un raz-de-marée, on peut tout de même s'inquiéter du nombre d'emplois concernés : +600% ont été annoncés par le Tribunal de Commerce de Lille, forts de liquidations massives dans le retail.

Lire aussi : Les Hauts-de-France, vers un environnement plus respirable ?