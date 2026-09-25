Transition énergétique
Pas-de-Calais (62) Pas-de-Calais (62)
Décryptage

Les Hauts-de-France, vers un environnement plus respirable ?

Une nouvelle fois, les Hauts de-France ont été pionniers en installant dès 2023, le Comité Régional de l’Energie, devenant la première instance locale à se réunir en France. Cet espace de débats mais aussi d’actions œuvre pour l’électrification des besoins, tant sur l’offre que sur la demande.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
La Région couvre 27 % de l’éolien terrestre en France. ©altitudedrone

La Région couvre 27 % de l’éolien terrestre en France. ©altitudedrone

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>Le Comité Régional de l’Energie émane de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 3), élaborée par l’Etat et qui fixe la trajectoire énergétique de la France sur la période 2026 2035. Les contours de la PPE remontent à 2016, établies sur une période de cinq ans à chaque fois. Cette année marque donc le troisième volet de la stratégie gouvernementale : réduire la consommation fossile globale, passer à 60% d’énergie dé carbonée en 2030 ou encore augmenter la consommation d’électricité d’environ 40% d’ici 2035, à la fois dans l’automobile comme dans le logement. «<em>Chaque territoire .

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte