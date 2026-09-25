Les Hauts-de-France, vers un environnement plus respirable ?

Transition énergétique
A Labeuvrière, le plus important chantier de transition énergétique de France
24/09/2026 Baptiste Régent
Labeuvrière (62)
Une nouvelle fois, les Hauts de-France ont été pionniers en installant dès 2023, le Comité Régional de l’Energie, devenant la première instance locale à se réunir en France. Cet espace de débats mais aussi d’actions œuvre pour l’électrification des besoins, tant sur l’offre que sur la demande.
La Région couvre 27 % de l’éolien terrestre en France. ©altitudedrone
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Hauts-de-France
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