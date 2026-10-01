L'industrie se décarbone mais a encore du chemin à parcourir

Dossier

Un peu partout en Hauts-de-France, les industries saisissent les opportunités de décarboner leur process. Mais au-delà des bonnes intentions poussées par les pouvoirs publics et de la dynamique régionale Rev3 clairement enclenchée, du chemin reste à parcourir pour que les entreprises grandes émettrices de CO2 puissent atteindre l’objectif de réduction de 45 % de leur empreinte carbone à l’horizon 2030.