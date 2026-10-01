Transition énergétique
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Dossier

L'industrie se décarbone mais a encore du chemin à parcourir

Un peu partout en Hauts-de-France, les industries saisissent les opportunités de décarboner leur process. Mais au-delà des bonnes intentions poussées par les pouvoirs publics et de la dynamique régionale Rev3 clairement enclenchée, du chemin reste à parcourir pour que les entreprises grandes émettrices de CO2 puissent atteindre l’objectif de réduction de 45 % de leur empreinte carbone à l’horizon 2030.

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Les industries se lancent dans la décarbonation. © CandyRetriever - adobestock

Les industries se lancent dans la décarbonation. © CandyRetriever - adobestock

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 1 octobre 2026 - Mis à jour le 1 octobre 2026
<p>C'est une médaille d’argent dont la région ne peut pas se vanter mais pourtant les Hauts-de-France ont représenté 12% des émissions de gaz à effet de serre nationales en 2022 et s’élèvent à 41,7 millions de tonnes équivalent CO2. Selon l’Observatoire du climat de la région et même si les rejets baissent tendanciellement, en particulier dans l’industrie, les Hauts-de-France restent donc la deuxième région la plus émettrice de France derrière l’Auvergne-Rhône-Alpes. Néanmoins, ces émissions ont diminué de 31 % par rapport à 2008, et de 25 % par rapport à 2012, année de référence des objectifs.

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