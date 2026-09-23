Transition énergétique
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Dossier

CD2E, le mur porteur de la transition écologique

La transition écologique est sur toutes les lèvres et chacun comprend son importance face à l’urgence et aux conséquences de l’inaction. La canicule a remis sur le devant de la scène l’importance de la transition énergétique des bâtiments, l’un des fers de lance du CD2E, et de Frédérique Seels, sa directrice générale. 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>Les pics de chaleur de cet été ont remis, une nouvelle fois, la question de l’isolation et des problèmes de construction des bâtiments en lumière. Des constructions qui n’ont pas été pensées pour un climat aussi changeant que celui qui touche la France, et qui mettent en danger les personnes qui les utilisent, à l’instar des établissements scolaires, «<em>qui vont être impropres à leur usage</em>», selon Frédérique Seels, directrice générale du CD2E (centre de déploiement de l’écotransition dans les entreprises et les territoires) à Loos-en-Gohelle.&nbsp;</p><blockquote>Nous ne sommes pas d.

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