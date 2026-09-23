CD2E, le mur porteur de la transition écologique

Transition énergétique
Transition énergétique : sommes-nous vraiment pionniers ?
23/09/2026 Amandine Pinot
Dunkerque (59)
La transition écologique est sur toutes les lèvres et chacun comprend son importance face à l’urgence et aux conséquences de l’inaction. La canicule a remis sur le devant de la scène l’importance de la transition énergétique des bâtiments, l’un des fers de lance du CD2E, et de Frédérique Seels, sa directrice générale.
Frédérique Seels, directrice générale du CD2E. © Christophe Kicien
© Christophe Kicien
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