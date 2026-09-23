CD2E, le mur porteur de la transition écologique

Dossier

La transition écologique est sur toutes les lèvres et chacun comprend son importance face à l’urgence et aux conséquences de l’inaction. La canicule a remis sur le devant de la scène l’importance de la transition énergétique des bâtiments, l’un des fers de lance du CD2E, et de Frédérique Seels, sa directrice générale.