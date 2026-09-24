Transition énergétique
Hauts-de-France Hauts-de-France
Interview

L’ADEME, bras armé de l'État pour piloter la transition écologique

En Hauts-de-France, où l’industrie doit accélérer sa décarbonation, l’ADEME (Agence de la transition écologique) accompagne entreprises et collectivités dans cette mutation. Une mission stratégique que porte, à l’échelle régionale, son directeur Simon Karleskind.

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Simon Karleskind, 33 ans et originaire de Lorraine, a pris ses fonctions de directeur régional en 2023. © ADEME

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p><strong>Vous avez pris les rênes de l’ADEME Hauts-de-France en 2023. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ?</strong></p><p>Je suis ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts, diplômé de l’Ecole Polytechnique. J’ai commencé ma carrière dans l’accueil et l’intégration des réfugiés climatiques, dans une délégation interministérielle. J’ai ensuite rejoint les grands corps d’État : sous-préfet à la Relance, en Centre-Val-de-Loire, puis intégré les cabinets ministériels, de Amélie de Montchalin, puis de Christophe Béchu. J’ai également occupé le poste de conseiller territorialisation de la tra.

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