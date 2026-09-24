L’ADEME, bras armé de l'État pour piloter la transition écologique

Transition énergétique
A Labeuvrière, le plus important chantier de transition énergétique de France
24/09/2026 Baptiste Régent
Labeuvrière (62)
En Hauts-de-France, où l’industrie doit accélérer sa décarbonation, l’ADEME (Agence de la transition écologique) accompagne entreprises et collectivités dans cette mutation. Une mission stratégique que porte, à l’échelle régionale, son directeur Simon Karleskind.
Simon Karleskind, 33 ans et originaire de Lorraine, a pris ses fonctions de directeur régional en 2023. © ADEME
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