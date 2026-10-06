Une avancée dans la méthanation biologique dans l'Aisne. Pionnière française de la production de e-méthane, la PME toulousaine Enosis se positionne comme développeur de projets et producteur de gaz renouvelable. Pour le produire, l'entreprise s'appuie sur sa technologie de méthanation biologique permettant de recycler le CO2 en le combinant avec de l'H2 afin de produire du e-méthane. Après avoir démontré son procédé à l’échelle industrielle et injecté du e-methane dans le réseau gazier GRDF depuis juillet 2025, l’entreprise franchit une nouvelle étape pour son projet Deobio en devenant la première entreprise française à obtenir la certification ISCC EU RFNBO pour le e-méthane.

Réduction des gaz à effet de serre

«Cette certification constitue une étape majeure pour le déploiement de nos projets et le développement de l’e-méthane en France, souligne Vincent Guerré, président d'Enosis. Elle démontre que la méthanation biologique est désormais une solution industrielle mature, capable de transformer l’hydrogène renouvelable et le CO₂ biogénique en un gaz renouvelable certifié. Nous rejoignons ainsi d’autres pionniers de la production du e-méthane RFNBO».

Cette certification permet d'attester le caractère renouvelable des volumes éligibles produits par Enosis et son site axonais Denobio et leur conformité aux exigences européennes. Cela confirme notamment que le e-méthane produit permet une réduction de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son cycle de vie par rapport à son équivalent fossile, ainsi qu'une intensité carbone négative du puits au réservoir. Enosis devient la première entreprise française certifiée et la 7e dans le monde. Cela valide une première étape industrielle, franchie en 2025, avec la production et l'injection de e-méthane dans le réseau gazier grâce à Denobio, son usine située sur le site de méthanisation d'Energia Thiérache dans l'Aisne. Concrètement, pour chaque volume éligible commercialisé, Enosis peut désormais émettre une PoS. Véritable «carte d’identité» du gaz commercialisé, la PoS permet aux acheteurs de justifier son caractère renouvelable au regard d’obligations réglementaires.