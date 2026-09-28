La réhabilitation lourde de la piscine Tournesol d'Achicourt a été inaugurée après un investissement public massif de 12,2 millions d'euros porté par la Communauté urbaine d'Arras. Ce projet de modernisation, soutenu par le Département et la Région, dote le territoire d'un complexe aquatique durable tout en rendant hommage à l'ancien maire François Ménard.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Patrick Lemaire, maire de la commune, de Jean-Claude Leroy, président du Département, et du préfet du Pas-de-Calais, entourés de nombreux élus locaux. Financé à hauteur de 12,2 millions d'euros, ce chantier visait à moderniser, agrandir et adapter aux normes environnementales un équipement intercommunal structurant.

Un investissement de 12,2 millions d'euros pour la transition écologique

La restructuration complète de cet équipement emblématique répond à des exigences techniques et environnementales strictes, devenues inaccessibles pour une municipalité isolée. En agrandissant le site et en optimisant ses performances énergétiques, la CUA sécurise un service public de proximité indispensable. Ce chantier d'envergure a mobilisé de nombreux acteurs économiques régionaux, illustrant l'impact direct des investissements intercommunaux sur l'activité des entreprises locales du bâtiment et des travaux publics.

La force du modèle intercommunal face aux défis techniques

Face au coût et à la complexité technique des infrastructures sportives modernes, la mutualisation des ressources à l'échelle du Grand Arras s'impose désormais comme la seule stratégie viable. Cette inauguration démontre l'efficacité de la coopération entre les communes, le Département du Pas-de-Calais et la Région Hauts-de-France pour maintenir un maillage territorial équilibré.

« Cette réalisation illustre la force de l'action intercommunale : faire ensemble ce qu'aucune commune ne pourrait accomplir seule avec la même ampleur, au bénéfice de l'ensemble du territoire. », précise Frédéric Leturque, maire de la Ville d'Arras.