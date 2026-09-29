Lille : Antonin Reynaert nommée associé chez Dynamef

Le cabinet lillois de conseil en fusion-acquisition Dynamef nomme Antonin Reynaert associé. Une promotion qui vient renforcer l’accompagnement des PME des Hauts-de-France dans leurs opérations de cession, transmission, acquisition et levée de fonds.

Diplômé d’Audencia (promotion 2024), il a fait ses premières armes dans le M&A au sein de grandes maisons, avec des stages longs chez Edmond de Rothschild au Luxembourg, puis Rothschild & Co à Paris. Il a ensuite rejoint Dynamef aux côtés de son fondateur, Alex Sauvage.

Cap sur les PME

Dans ses nouvelles fonctions, il interviendra auprès des dirigeants à différentes étapes de leurs projets - valorisation et transmission d’entreprise, recherche d’acquéreurs ou de cibles, préparation des due diligences, négociation, levée de fonds et structuration du financement.

Le cabinet met également en avant son expertise en évaluation d’entreprise, intégrant notamment les leviers de valorisation et les enjeux RSE. Avec cette nomination, Dynamef entend consolider son positionnement de conseil M&A de proximité auprès des PME régionales.