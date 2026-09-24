Moins d’un an après le début de son activité, AlphaYoda franchit une nouvelle étape d’ampleur. La start-up messine annonce une levée de fonds de 900 000 euros en pré-seed (capital amorçage), réalisée auprès d’un cercle de business angels européens issus notamment des secteurs de la finance, du risque et de l’intelligence artificielle.

Fondée par Axel Bonaldo, Marion Bitoune, Thomas Lagorce et Cédric de Saint-Léger, AlphaYoda s’est positionnée sur «l'un des angles morts les plus coûteux de la finance» : la quantification précise de l'impact économique du risque de réputation. Pollution, accusation de violation des droits humains, affaire de gouvernance… La plateforme cherche à déterminer non seulement ce qui touche une entreprise mais aussi ce que l’événement pourrait lui coûter et, par ricochet, à ses investisseurs.

Plus de cinq millions de sources analysées

Pour cela, la technologie développée par la start-up surveille chaque jour plus de cinq millions de sources : médias, sites d’entreprises, ONG, bases de données juridiques, blogs et réseaux sociaux. Des algorithmes propriétaires analysent ensuite les informations détectées afin d’évaluer leur impact financier potentiel, sur le cours de Bourse mais aussi sur le chiffre d’affaires, la rentabilité, le risque crédit ou encore la perception des clients et des salariés. La solution est déjà utilisée par plusieurs institutions financières en France, en Europe et en Amérique du Nord.

Cette première levée de fonds servira à concrétiser trois priorités : «accélérer le déploiement commercial sur plusieurs pays européens, élargir le réseau de partenaires de distribution, et atteindre la rentabilité dès 2027».

Implantée et incubée à Metz au sein de The Pool, la start-up entend par ailleurs poursuivre ses recrutements localement. «J’ai toujours voulu créer l’entreprise ici, recruter, faire rayonner la ville et ma région», explique son CEO Axel Bonaldo, originaire de Faulquemont.