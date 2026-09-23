Quel accompagnement des banques vers la durabilité ?

Finance
Transition énergétique : le Crédit Agricole de Lorraine s'allie aux agriculteurs-méthaniseurs du Grand Est
14/09/2026 L.R
Laxou (54)
Entre rénovation des bâtiments, décarbonation des mobilités et transformation des outils industriels, la transition énergétique impose aux entreprises d’investir. À ce titre, les acteurs bancaires jouent un rôle majeur quant à l’accompagnement de ces mutations.
Nicolas Poughon, directeur général de la Banque Populaire du Nord et président du comité régional des banques de la Fédération Bancaire Française Hauts-de-France. ©Ghesquière - Banque Populaire du Nord
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