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Enquête

Quel accompagnement des banques vers la durabilité ?

Entre rénovation des bâtiments, décarbonation des mobilités et transformation des outils industriels, la transition énergétique impose aux entreprises d’investir. À ce titre, les acteurs bancaires jouent un rôle majeur quant à l’accompagnement de ces mutations.

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Nicolas Poughon, directeur général de la Banque Populaire du Nord et président du comité régional des banques de la Fédération Bancaire Française Hauts-de-France. ©Ghesquière - Banque Populaire du Nord

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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 septembre 2026 - Mis à jour le 23 septembre 2026
<p>La transition énergétique ne se résume plus à une question de conviction environnementale, elle est désormais un enjeu de compétitivité, de réglementation et parfois même de pérennité du modèle économique qui impose aux banques une nouvelle approche, plus en amont. Bpifrance, la banque publique d’investissement, a ainsi déployé un plan climat structuré autour de trois piliers : le conseil, le financement de la transition et le soutien à la production d’énergies renouvelables. «<em>Quelle qu’en soit la raison, il faut que les entreprises se positionnent sur la question de la transition énerg.

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