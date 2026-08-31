Cenorbank Group poursuit la structuration de son organisation

Antoine Bénétoux prend la direction Communication & Impact, tandis que Maxime Lacour est nommé Head of Group Real Estate Investment, à la tête de L'Étoile du Nord Foncière. Ces nominations accompagnent le développement des fonctions transverses et des expertises qui soutiennent la stratégie de croissance du Groupe.

Antoine Bénétoux prend la direction Communication & Impact

Antoine Bénétoux aura pour mission de définir et de déployer la stratégie de communication de Cenorbank Group, tant en interne qu'en externe, d'accompagner le développement de sa marque institutionnelle et de valoriser l'ensemble de ses expertises, de ses métiers et de ses engagements. Il pilotera également la stratégie Impact du Groupe, afin d'assurer une expression cohérente de son contrat d'utilité et de renforcer la visibilité de ses actions au service des territoires, de ses clients et de l'ensemble de ses parties prenantes. Avant cette nomination, Antoine Bénétoux occupait les fonctions de Directeur de Cabinet auprès du Comité de Direction Générale de Caisse d'Epargne Hauts de France. Auparavant, Antoine a exercé des responsabilités au sein de l’Inspection Générale du Groupe BPCE où il a mené des missions dans de nombreuses entités. Diplômé d'un Master spécialisé dans les métiers de la banque, son parcours lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des enjeux stratégiques des établissements bancaires et des transformations à l'œuvre dans le secteur.

Maxime Lacour est nommé Head of Group Real Estate Investment

Dans le cadre du développement de son pôle immobilier, Cenorbank Group nomme Maxime Lacour Head of Group Real Estate Investment. À ce titre, il prend la Direction Générale de L'Étoile du Nord Foncière, qui porte les investissements immobiliers du Groupe. Il aura pour mission de piloter la stratégie d'investissement immobilier du groupe et d'accompagner le développement de ses actifs au service de la croissance du Groupe. Âgé de 33 ans, Maxime Lacour a rejoint Caisse d'Epargne Hauts de France en mars 2024 en qualité de Responsable Investissement Immobilier. Il dispose de près de dix années d'expérience dans le secteur immobilier, acquises notamment au sein du Groupe Duval Hauts-de-France, où il a exercé successivement les fonctions de Responsable de Programmes puis de Responsable Développement. Diplômé de KEDGE Business School, il mettra son expertise au service du développement de L'Étoile du Nord Foncière et de la stratégie immobilière de Cenorbank Group.