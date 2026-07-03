Le renouvellement de cette convention stratégique répond à une urgence claire : consolider le tissu entrepreneurial face aux défis contemporains. En associant l'expertise terrain de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est aux solutions financières de la BPALC, les deux institutions créent un guichet unique de compétences. Concrètement, cette alliance se traduira par un accompagnement renforcé à chaque étape de la vie d'une entreprise artisanale. Les efforts se concentreront prioritairement sur la création, la reprise et la transmission d'entreprises, des phases critiques pour maintenir la vitalité économique des territoires. De plus, un accent particulier sera mis sur le pilotage des transitions indispensables à la survie des TPE, notamment la transformation numérique et la décarbonation des activités.

Cap sur l'apprentissage et l'attractivité des métiers d'art

Outre le soutien technique aux dirigeants actuels, le partenariat investit massivement dans le capital humain et l'avenir de la filière. La jeunesse s'impose ainsi comme le second pilier de cet accord, avec une volonté réaffirmée de soutenir l'apprentissage et de faciliter l'insertion professionnelle. Élisabeth Moreau, directrice générale de la BPALC rappelle l'importance cruciale de cet engagement de proximité : «L’artisanat fait partie de l’ADN de la banque populaire. En renouvelant notre partenariat avec la CMA Grand Est, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner durablement les artisans, les créateurs d'entreprise et les apprentis qui contribuent chaque jour au dynamisme de nos territoires». Les réseaux de formation de la CMA travailleront donc main dans la main avec les conseillers bancaires pour offrir un parcours sécurisé aux repreneurs et créateurs, tout en valorisant les savoir-faire artisanaux et les métiers d'art.

Grâce à cette alliance pérennisée, les artisans régionaux disposent désormais d'un socle solide pour transformer les mutations économiques actuelles en véritables opportunités de croissance.