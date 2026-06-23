Fraude fiscale : 91 millions d’euros détectés en Moselle en 2025

La fraude fiscale reste dans le collimateur des services de l’État en Moselle. Réunie ce jeudi 18 juin à Metz, la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) a ainsi dévoilé les résultats de ses actions en 2025.

Au total, 91 millions d’euros ont été notifiés à la suite d’opérations menées auprès de particuliers et d’entreprises du département. Une somme significative d’autant que 64 millions d’euros avaient déjà été effectivement recouvrés au 31 décembre 2025, soit plus de 70% des montants réclamés.

Cette performance s’inscrit dans un contexte national marqué par un renforcement continu de la lutte contre la fraude. En France, les services fiscaux ont notifié 17,1 milliards d’euros de droits et pénalités en 2025, un niveau jamais atteint auparavant.

L’intelligence artificielle de plus en plus sollicitée

Les services fiscaux mosellans ont réalisé 23 908 opérations de contrôle en 2025, soit une progression de plus de 9% par rapport à l’année précédente. Pour gagner en efficacité, la DDFIP s’appuie désormais largement sur l’exploitation des données et les outils d’intelligence artificielle.

Selon les chiffres présentés, 41% des contrôles visant les professionnels et 42% de ceux concernant les particuliers ont été déclenchés grâce à ces dispositifs de ciblage automatisé.

Dans le détail, les contrôles ont permis de notifier :

22,8 millions d’euros auprès des contribuables particuliers,

13 millions d’euros auprès des professionnels,

15,3 millions d’euros lors de vérifications d’entreprises,

25,4 millions d’euros dans le cadre des successions.

La TVA demeure la principale source de redressement pour les professionnels, représentant près de la moitié des montants réclamés.

Sur le plan judiciaire, 62 plaintes pour fraude fiscale ont été déposées auprès des parquets en 2025, contre 59 l’année précédente. 88% de ces affaires mèneraient à une condamnation, selon les estimations du Procureur de la République de Metz.