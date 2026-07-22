La ville de Dunkerque vient de mettre en place son Office municipal de l’Enfance, qui doit travailler sur la place de l'enfant dans la ville et porter une feuille de route sur ce sujet à partir du mois de septembre.

Pour répondre à cette question, les habitants de la ville sont invités à participer via un questionnaire en ligne accessible sur le site de la mairie. Il est accessible aux parents, aux professionnels de l’enfance, mais aussi au grand public et les réponses viendront nourrir la deuxième phase de cette démarche qui s’ouvrira dès la rentrée de septembre.

«La Ville souhaite davantage associer les parents, les partenaires éducatifs, les acteurs locaux et aussi les enfants aux orientations et actions portées par la collectivité en matière d’enfance, d’éducation et de temps de loisirs. C’est le sens de l’Office municipal de l’Enfance, nouvelle instance de dialogue et de concertation», explique Leila Naïdji, adjointe en charge de l’éducation.

«Nous sommes conscients que nous devons toujours aller plus loin. C’est à ce titre, que la protection et la sécurité des enfants seront des thématiques portées par l’Office municipal de l’Enfance», ajoute Houfrane Ahamed, adjointe en charge de l’enfance et de l’adolescence.