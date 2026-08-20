Le Grand Arras profite de l’été pour accélérer ses chantiers

Cet été, la Communauté urbaine d’Arras (CUA) multiplie les chantiers sur son territoire. Voiries, réseaux, zones d’activités et mobilités sont au cœur de plusieurs opérations.

À Achicourt, la zone de la Tourelle poursuit sa transformation. Situé à proximité du futur quartier d’affaires Bergaigne, le parc d’activités fait l’objet d’un programme global de reconversion estimé à plus de 5 millions d'euros. Après la démolition de plusieurs bâtiments, l’objectif est de créer une nouvelle centralité mêlant activités, services et logements. La nouvelle médiathèque, portée par Achicourt et Beaurains, constitue l’une des premières réalisations. La CUA a notamment aménagé son parking, repensé la liaison cyclable depuis le pont Gondry et renouvelé une partie du réseau d’eau potable rue Pascal.

À Arras, plusieurs opérations concernent par ailleurs l’entretien et la modernisation des réseaux. Rue Baudimont, le tapis de chaussée et le marquage au sol ont été refaits après des travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement. Une extension du réseau de chaleur a également été réalisée rue Salengro. D’autres interventions sur l’assainissement ont été menées rues Victor-Hugo et de Beauffort à Arras. De nouveaux travaux doivent démarrer rue des Bleuets et avenue Lavoisier à Dainville, tandis que l’extension du réseau se poursuit à Neuville-Saint-Vaast.