Les travaux du Canal Seine-Nord Europe se poursuivent. La construction de l'écluse de Noyon - un des éléments structurants du futur canal – va débuter. Avant cette mise en chantier, des premiers terrassements - qui consistent à préparer le terrain avant la mise en place des fondations de l’ouvrage - sont nécessaires. Pour ce faire, la rue de Montdidier (RD938), entre le pont du canal du Nord et l’accès au Maigremont, sera fermée durant toute la durée du chantier de construction de l’ouvrage, soit environ cinq ans.

Cette fermeture, décidée en concertation avec les collectivités, permettra à l’entreprise d’implanter ses installations de chantier, de réaliser les sondages géotechniques (études du sol) et de retirer une partie de la route, se trouvant dans la zone devant être creusée.

D'autres travaux prévus

Dans le secteur de Noyon, de futurs chantiers sont prévus. Dans le secteur de Vauchelles et Porquéricourt, des travaux permettront un aménagement des circulations afin de créer une déviation temporaire de la route de Roye (RD934).



Pour comprendre l’évolution des circulations autour de Noyon pendant les travaux, la Société du Canal Seine-Nord Europe a créé une chaîne YouTube, dans la playlist Compiégnois–Noyonnais.



