Normandie : la Caisse d’Épargne finance des projets solidaires

Au Havre, un institut médico-professionnel accueillant des jeunes en situation de handicap bénéficie d’un financement de 2 000 euros pour installer un composteur pédagogique destiné à la valorisation des déchets alimentaires. À Caen, une librairie solidaire reçoit 3 500 euros pour développer une nouvelle implantation dans un centre commercial, avec l’objectif de favoriser l’accès à la culture tout en intégrant des publics éloignés de l’emploi. Dans le Calvados, la vallée de l’Aure fait l’objet d’un projet d’aménagement touristique inclusif soutenu à hauteur de 20 000 euros, permettant de rendre un site naturel accessible à tous les types de handicap. Ces opérations illustrent une stratégie territoriale orientée vers la proximité, la réduction des inégalités et la mise en valeur du patrimoine local à travers des dispositifs concrets.

Banques mutualistes renforcent l’économie sociale française

À l’échelle française, ce type de financement reflète le rôle croissant des banques mutualistes dans le soutien à l’économie sociale et solidaire, en complément des dispositifs publics. Les collectivités et acteurs financiers sont confrontés à une augmentation des besoins en matière d’inclusion, d’accessibilité et de transition écologique, dans un contexte de contraintes budgétaires. Les investissements de ce type contribuent indirectement à la création d’emplois locaux, au maintien de services de proximité et à la structuration de projets à faible rentabilité financière mais à fort impact territorial.