USA-Turquie: la bromance Trump-Erdogan en quelques mots

Donald Trump, qui aime les hommes à poigne, ne cache pas son admiration pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, qualifié d'"ami" et de "costaud" malgré des hauts et des bas.

En retour, le reis d'Ankara, qui devait l'accueillir mardi au palais présidentiel, s'est gardé de toute déclaration emphatique mais voit également dans le patron de la Maison Blanche "un ami" et s'efforce de garder un ton pragmatique, soucieux de préserver la relation après les années Biden de glaciation.

Voici quelques unes de leurs déclarations.

Un de mes amis

Trump présentant Erdoğan à l'Assemblée générale de l'ONU, en septembre 2017.

"Il est devenu un de mes amis. Il dirige une partie du monde très difficile. Il est impliqué de façon très, très forte et, franchement, il obtient de très bonnes notes".

- "Ne fais pas l'idiot"-

En octobre 2019, Trump met en garde Erdogan en prévision d'une opération turque dans le nord de la Syrie.

"Si la Turquie fait quoi que ce soit que moi, dans ma grande sagesse sans égale, je considère comme interdit, je détruirai totalement et anéantirai l'économie de la Turquie (je l'ai déjà fait !)" menace-t-il dans un tweet.

Deux jours plus tard, l'opération est lancée. Trump écrit une lettre à Erdogan: "Ne fais pas l'imbécile. Tu ne veux pas être responsable du massacre de milliers de gens et moi, je ne veux pas être responsable de la destruction de l'économie turque — mais je le ferai".

Selon des sources au sein du cabinet d'Erdogan citées par la BBC, Erdogan "a reçu la lettre et l'a jetée à la poubelle", affirmant ensuite qu'il "n'oublierait pas" le message de Trump.

Plus ils sont méchants, plus je les aime

Trump parlant d'Erdogan dans un enregistrement publié par le journaliste américain Bob Woodward, en septembre 2020: "Je m'entends très bien avec Erdogan, même si on n'est pas censé, parce que tout le monde dit +Quel type horrible+."

"Moi, plus ils sont durs et méchants, mieux je m'entends avec eux".

- "Très opiniâtre, mais je l'aime bien" –

Trump avant la visite d'Erdogan à la Maison Blanche en septembre 2025 - la première depuis novembre 2019, sous le premier mandat Trump : "C'est un type très opiniâtre. D'habitude, je n'aime pas les gens trop opiniâtres, mais lui, je l'aime quand même, même s'il est coriace".

Erdogan a répondu à cette occasion: "Le président Trump a une influence considérable. Je crois que nous pouvons, main dans la main, surmonter l'amertume et les problèmes dans la région" - à propos du Moyen-Orient et de Gaza.

Un dur à cuire

Commentaire de Trump après un conversation téléphonique avec Erdogan, en mai 2026: "N'est-ce pas formidable que j'aie des relations avec certains types vraiment coriaces? C'est un dur à cuire et j'ai avec lui une relation que personne d'autre n'a".

"Certains pourraient en douter, mais je pense que c'est un excellent allié et sa population le respecte".

J'y vais pour lui

En juin 2026, à l'approche du sommet de l'Otan à Ankara, Trump assure à propos de son hôte: "Il est solide. Tout ce que je lui ai demandé, il l'a fait" et qualifie Erdogan de "membre solide de l'OTAN".

"Si ce n'était pas en Turquie, sous l'égide (du) président Erdogan, je ne pense pas que j'y serais allé" ajoute-t-il en promettant de le rendre "heureux".