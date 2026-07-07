La jeune entreprise Human Mob, spécialisée dans la mobilité douce, fait à nouveau parler d'elle. Alors qu'elle s'apprête à franchir un grand cap du passage à l'échelle, Human-Mob a remporté, ce 2 juillet, le concours Graines de boss.

Ce prix, porté par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), a distingué cette start-up rouennaise, fondée par Morgan Dauguet, Amaury Piquiot et Guillaume Yrondelle, qui développe des solutions de mobilité décarbonée à destination des collectivités et des entreprises. L'entreprise mise sur des partenariats avec les acteurs locaux pour accompagner la transition vers des déplacements plus durables.

Sa gamme comprend le Waylibus, un véhicule à assistance électrique de 9 places destiné notamment au transport scolaire, aux déplacements de proximité, à l'écotourisme ou encore aux animations événementielles.

Human-Mob propose également le Waylipro, un véhicule de cyclo-logistique conçu pour les livraisons du dernier kilomètre et les déplacements sur sites industriels ou en centre-ville.

Pour Morgan Dauguet, «être lauréat de ce concours constitue pour nous un gage de crédibilité.» Cette distinction représente un véritable levier de développement pour les dirigeants, actuellement en pleine levée de fonds.

Le jury a également attribué un prix Coup de boost à Prompté, un projet porté par Raphaël et Sandra Poulet qui aide les restaurateurs à améliorer leur visibilité avec l'intelligence artificielle.