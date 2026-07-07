Implantée à Dieue-sur-Meuse, Berthold SAS vient d'achever un chantier d'envergure sur le site Renault Trucks de Verdun. L'entreprise lorraine a réalisé la remise aux normes des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées ainsi que les aménagements extérieurs destinés à améliorer le fonctionnement de cette plateforme industrielle. Les travaux ont notamment porté sur la pose de canalisations de 200 à 500 mm de diamètre, l'installation de deux séparateurs d'hydrocarbures, la création d'un poste de refoulement, l'aménagement d'une noue en zone sensible à la pyrotechnie, la réalisation de deux dalles de stockage et la mise en œuvre de plus de 2 000 m² d'enrobés. Réalisée pour le Groupe Bernard Trucks, avec la maîtrise d'œuvre de SIBE, cette opération contribue à renforcer la performance du site en optimisant la gestion des réseaux, la sécurité des installations et les conditions d'exploitation.

Industrie : les investissements accélèrent la modernisation des infrastructures

Au-delà de ce chantier réalisé en Meuse, la modernisation des infrastructures constitue un enjeu majeur pour la compétitivité des entreprises françaises. Face aux exigences de performance, de transition écologique et de conformité réglementaire, les industriels investissent dans la rénovation de leurs réseaux, de leurs plateformes logistiques et de leurs sites de production afin d'améliorer leur efficacité et de sécuriser leurs activités. Pour les entreprises de travaux publics, ces opérations représentent un moteur de croissance, soutiennent l'emploi qualifié et mobilisent des savoir-faire techniques à forte valeur ajoutée.