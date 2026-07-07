La Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) poursuit sa stratégie de développement économique en accompagnant l'installation de nouvelles entreprises sur son territoire. Dans ce cadre, elle a approuvé la vente d'un terrain situé dans la zone d'activités Coriolis, à Torcy, à la société MCGP, via ALCE Joaillerie.

Cette parcelle de 24 000 m² accueillera la troisième manufacture de l'entreprise. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment industriel de près de 5 200 m², conçu pour employer jusqu'à 270 collaborateurs. L'objectif affiché est de favoriser l'ancrage de cette activité sur le territoire tout en soutenant son développement.



Une cession de plus d'un million d'euros

Le futur site comprendra également des aménagements destinés à faciliter son intégration. Deux parkings seront réalisés au sud de la parcelle, dont un équipé d'ombrières photovoltaïques et un second traité de manière paysagère. Au nord, la manufacture sera implantée selon un axe est-ouest et prolongée par un potager reliant la route à l'entrée principale.

La vente du terrain, appartenant au domaine privé de la collectivité, est fixée à 1 008 000 euros TTC, un montant qui pourra être ajusté selon la surface définitive mesurée après arpentage. Les frais de géomètre, d'acte notarié et les taxes seront entièrement pris en charge par MCGP. Par cette opération, la CUCM entend renforcer l'attractivité économique du territoire et accompagner les projets industriels créateurs d'emplois.