Outilac France a un nouveau bâtiment d'activités à Hautmont. En effet, l'entreprise, distributrice d’outillage et de fournitures industrielles, s'est vu livrer, en ce mois de juillet, un nouveau bâtiment. Il a été livré par Abalone, constructeur clé en main et marque du Groupe Polygone, spécialisé dans la construction, l'extension, la rénovation et la mise aux normes de bâtiments professionnels.

Le bâtiment a été créé pour optimiser les capacités de stockage, faciliter les circulations et offrir un environnement de travail fonctionnel et évolutif, capable d'accompagner durablement le développement de l'activité de l'entreprise.

En plus de la construction du bâtiment, le chantier a permis d'obtenir le premier avis technique en France pour la mise en œuvre du système de bardage Monopanel.