L'Intelligence Artificielle (IA) est en train de transformer le monde du travail, mais elle ne doit pas faire oublier l'importance de l'humain. Dans ce contexte, le Club Les Entreprises s’Engagent Côte-d’Or, en collaboration avec le MEDEF Côte-d’Or, l’AFMD et l’ARACT Bourgogne Franche-Comté, organise une matinale sur l'IA responsable lors de la SERI 2026. Cet événement, qui se tiendra le 25 septembre 2026 à Dijon, s'adresse aux dirigeants, responsables des ressources humaines, managers et responsables RSE.





Le programme de cette matinale comprend un atelier collaboratif animé par l’ARACT Bourgogne Franche-Comté. Cet atelier a pour objectif d'explorer les impacts de l'IA sur les métiers et les conditions de travail, tout en fournissant des clés concrètes pour accompagner ces transformations organisationnelles. Une conférence animée par Ouassila NARSIS, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne Europe, visera à démystifier l'IA et à mieux comprendre les enjeux liés à son intégration.





Les participants auront également l'occasion d'écouter des témoignages d'entreprises qui partageront leurs expériences concrètes sur l'intégration de l'IA. Des échanges sont prévus pour discuter des bonnes pratiques, des défis à relever et des leviers pour une IA au service de l'humain.