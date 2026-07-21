Le magasin Normal inaugure sa boutique au centre Muse à Metz

A l’occasion de l’arrivée de Normal au centre Muse, à Metz, une journée inaugurale aura lieu le 22 juillet prochain. Les premiers 300 clients seront récompensés par des sacs cadeaux spécialement préparés pour l'occasion. En parallèle, une animation ludique attend les participants : une roue 100 % gagnante offrira la chance de remporter des produits à retirer le jour même. Un autre événement marquant sera le Jeu de la Palette, où les participants devront estimer la valeur d'une palette de produits Normal exposée dans le centre.

L’inauguration sera également rythmée par des animations musicales et la distribution de rafraîchissements, bonbons et chocolats dans les allées. Pour ajouter une touche festive, une arche de ballons et un tapis bleu accueilleront les clients à l'entrée du magasin. De plus, un concours sur les réseaux sociaux permettra aux participants de tenter leur chance pour gagner un bon d'achat de 50 € à utiliser dans la nouvelle boutique.

Situé au cœur du quartier de l’Amphithéâtre, Muse est un centre commercial innovant qui propose une multitude de marques et d'expériences pour tous les publics. Reconnu pour son architecture moderne et ses services variés, Muse continue d'attirer les visiteurs avec des événements captivants comme celui-ci.