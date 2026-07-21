Ange ouvre ses portes à Creutzwald

À la tête de plusieurs boulangeries franchisées dans le Grand Est depuis 2016, Eugène Iacopino poursuit le développement de son réseau avec l'ouverture de ce nouvel établissement, qui constitue sa 13e boulangerie en Lorraine. Pour accompagner ce projet, 15 salariés, parmi lesquels des vendeurs, des préparateurs et des boulangers, ont été recrutés avec la participation de France Travail.

Une offre de produits fabriqués sur place

La nouvelle boulangerie proposera une gamme de pains pétris, façonnés et cuits sur place tout au long de la journée, ainsi que des viennoiseries, des pâtisseries et une offre de snacking. À l'occasion de cette ouverture, Eugène Iacopino souligne son attachement au développement de l'enseigne. «Même si je ne suis pas un néofranchisé, c’est toujours une aventure que d’ouvrir une boulangerie. Nous avons hâte d’accueillir les premiers clients à Creutzwald aux côtés de notre équipe, de leur proposer nos bons produits dont notre gamme de pains spéciaux, et de poursuivre l’aventure dans ce réseau Ange qui correspond à nos valeurs et à nos engagements», déclare Eugène Iacopino, le dirigeant de la nouvelle boulangerie.

Une enseigne née en Provence

Créée en Provence en 2008, l'enseigne Ange s'est développée en France autour d'un réseau de plus de 150 franchisés représentant plus de 300 boulangeries. Selon l'enseigne, plus de 66 millions de baguettes sont vendues chaque année dans ses établissements. En 2024, Ange a reçu le prix de la Meilleure franchise de France.

Les pains sont élaborés sur place à partir de farines issues de blés français certifiés CRC (Culture raisonnée contrôlée). L'enseigne met également en œuvre une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire en faisant don de ses invendus à des associations partenaires. Selon les chiffres communiqués, près de 100 kilos de produits sont redistribués chaque semaine à l'échelle nationale.