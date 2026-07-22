







Une matinale consacrée à la gestion du taux Accidents du travail et Maladies professionnelles (AT/MP) se tiendra le jeudi 24 septembre, de 9 h à 11 h 30, à l'immeuble Marbotte Plaza à Dijon.





Destiné aux chefs d'entreprise et aux responsables RH, financiers et HSE, cet événement mettra en lumière les conséquences humaines, organisationnelles et économiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.





Les participants bénéficieront de repères concrets pour comprendre le calcul et la gestion du taux AT/MP, décrypter les enjeux humains, économiques et juridiques qui y sont liés et identifier les leviers d'action permettant de mieux maîtriser les risques et leurs conséquences.





Animée par des experts en protection sociale et un avocat en droit du travail, la rencontre abordera notamment les mécanismes de calcul du taux AT/MP, les impacts des accidents du travail sur l'entreprise ainsi que les bonnes pratiques pour sécuriser la gestion de ces risques. Une session de questions-réponses clôturera la matinée.