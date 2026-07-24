La Bourse de Paris termine en hausse avec le recul des prix du brut

La Bourse de Paris a fini en légère progression vendredi, profitant de l'accalmie offerte par le fort recul des prix du pétrole malgré un contexte géopolitique toujours risqué.

L'indice CAC 40 a terminé sur un gain de 0,88% à 8.372,28 points. Jeudi, le panier des 40 plus grandes valeurs boursières françaises avait clôturé en baisse de 1,64% à 8.299,09 points.

Les rebelles houthis du Yémen ont indiqué vendredi que leur blocus maritime contre l'Arabie saoudite n'avait pas vocation à paralyser le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, après une attaque confirmée contre un navire saoudien.

D'ailleurs, "certains navires transportant du pétrole saoudien traversent encore le détroit de Bab el-Mandeb", explique à l'AFP Giovanni Staunovo, analyste d'UBS. Ces passages signifient que "pour l'instant, il ne s'agit pas d'un blocus total", réduisant les risques sur l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Les rebelles houthis avaient annoncé lundi vouloir entraver le trafic en mer Rouge et dans le golfe d'Aden des navires d'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut.

Malgré cette accalmie, le prix du brut "devrait conserver un biais haussier tant que les approvisionnements mondiaux en pétrole resteront exposés à des risques de perturbations plus importantes et plus durables", tempère toutefois Han Tan, analyste marchés chez Bybit.

Dassault Systèmes brille

Le titre de l'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a grimpé de 7,90% à 19,88 euros, en tête des performances du CAC 40 vendredi.

La veille, la société avait annoncé l'acquisition d'ArisGlobal, groupe spécialisé dans les logiciels dédiés aux essais cliniques, pour un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars.

Dans le même temps, l'entreprise a fait état dans un communiqué distinct d'un bond de 28% de son bénéfice net au premier semestre, à 611,8 millions d'euros, soutenu par la réduction de ses charges opérationnelles.

Nexity voit rouge

Le titre du promoteur immobilier Nexity a chuté de 8,61% à 6,64 euros après avoir publié jeudi une baisse de 10% des réservations de logements recensées au premier semestre, la reprise attendue du secteur immobilier étant retardée par le conflit au Moyen-Orient.

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