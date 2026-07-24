Plusieurs reprises du feu de Pontevès dans le Var

Les sapeurs-pompiers du Var sont confrontés vendredi à plusieurs reprises de l'incendie de Pontevès, au quatrième jour de leurs opérations contre ce feu qui a parcouru 2.700 hectares et n'a pas encore été "fixé".

Ces reprises sont "attisées par le vent de sud-est", ont indiqué les services de communication du SDIS 83.

Elles "menacent les communes de Pontevès et de Barjols", a précisé la préfecture du Var, indiquant que des messages d'évacuation ont été envoyés aux habitants de certains quartiers des deux villages.

"D'importants moyens terrestres et aériens sont engagés pour contenir plus rapidement ces reprises avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur", a précisé le SDIS 83 à l'AFP, évoquant la mobilisation de près d'un millier de pompiers, appuyés par un avion Dash et trois hélicoptères bombardier d'eau.

Deux Canadair sont attendus en renfort, a précisé lors d'un point presse le commandant Jean-Marc Sicard, du SDIS 83.

Après une journée de jeudi déjà marquée par des dizaines de réactivations du feu, poussées par un fort mistral, les pompiers avaient bénéficié d'un répit nocturne, avec une brise maritime qui a fait baisser les températures et augmenter le taux d'humidité relative.

Les reprises, favorisées par une humidité basse et une température élevée, se concentrent "au sud et au nord" du Gros Bessillon, moyenne montagne de l'arrière-pays varois. "Il y a plusieurs réactivations au sud du Gros Bessillon qui donnent le plus travail", ont souligné les secours.

Ces derniers avaient déjà prévenu que le "travail de contrôle et de noyage" du feu s'annonçait "long" et très minutieux", jugeant "prématuré (...) d'envisager une fixation."

Jeudi, environ 500 personnes ont été évacuées à titre préventif sur les communes de Correns, Montfort-sur-Argens, Cotignac et Pontevès. Dans la soirée, les habitants de Pontevès et Cotignac ont pu regagner leurs maisons et la plupart des axes routiers ont rouvert.

L'incendie était parti d'un champ mardi après-midi, avant de rapidement enflammer la montagne du Gros Bessillon.

A Cotignac, les sanctuaires Notre-Dame de Bonne-Grâce et Saint-Joseph tout comme le centre-ville, à nouveau menacés jeudi après-midi, "ont été défendus par les sapeurs-pompiers et n’ont finalement pas été touchés", a souligné la préfecture.

Ces incendies trouvent un terrain favorable dans les conditions climatiques extrêmes que connaît la France actuellement: des températures très hautes, un vent fort, sur une végétation qui a profité des pluies du printemps pour pousser mais est aujourd'hui totalement asséchée.