



Le Club Les Entreprises s’Engagent Côte-d’Or organise un événement à Longvic, visant à présenter des solutions locales et concrètes pour les enjeux de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Ce rendez-vous, programmé pour le 22 septembre 2026, se tiendra au sein du chantier d'insertion Le Champ des Sourires. Les dirigeants, responsables RH et RSE sont invités à découvrir des leviers d'action comme les achats responsables, le recrutement, l'inclusion et l'engagement des collaborateurs. L'événement mettra en avant des acteurs issus de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion, qui partageront des solutions déjà existantes sur le territoire.





Les participants auront l'occasion d'explorer diverses thématiques, telles que le mécénat de compétences et d'autres formes d'engagement. Ils pourront également écouter des témoignages d'entreprises ayant déjà mis en œuvre des actions RSE et découvrir des pistes pour concilier performance économique, impact social et ancrage territorial. Le programme prévoit également une visite de la Ferme florale de Longvic, illustrant une initiative à impact. Cette rencontre vise à fournir aux participants des idées et des contacts précieux, favorisant ainsi une mise en action immédiate de leurs ambitions RSE.