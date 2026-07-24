Le groupe Manutan a retenu douze start-ups pour poursuivre l'édition 2026 de son programme Moov'with Manutan, parmi lesquelles figure VinoTech. Mené en partenariat avec le Moovjee, cette initiative s'adresse à de jeunes entreprises B2B qui proposent des solutions innovantes intégrant une démarche de développement responsable.

VinoTech en lice pour la finale

Installée à Merceuil, VinoTech représente la Bourgogne-Franche-Comté parmi les finalistes. La start-up met à disposition des professionnels de la viticulture une plateforme SaaS qui regroupe plusieurs fonctions, notamment le suivi des stocks, des ventes, des obligations réglementaires, de la traçabilité, des paiements et des prévisions reposant sur l'intelligence artificielle.

Les douze entreprises finalistes devront désormais défendre leur projet devant un jury réunissant des représentants du groupe Manutan, du Moovjee, ainsi qu'un client, un fournisseur et un ancien lauréat. Les entreprises retenues seront annoncées en septembre.

Les lauréats intégreront un parcours d'accélération d'une durée de douze mois. Ils profiteront notamment d'un suivi assuré par des experts du groupe, d'un mentorat individualisé, d'un hébergement sur le campus européen de Manutan, d'un accès à son réseau B2B et de possibilités de tester leurs solutions afin de favoriser leur développement.