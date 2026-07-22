Nouvelle reconnaissance pour Oryzya. Implantée à Bretenière, l’entreprise figure parmi les lauréats du Prix Santé Entrepreneurs 2026 organisé par Harmonie Mutuelle. Lors de la cérémonie nationale organisée le 29 juin à Paris, elle s'est vu décerner le prix « Coup de cœur QVCT », saluant sa démarche en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail.





Sélectionnée parmi les 35 entrepreneurs ayant franchi l'étape régionale, Oryzya a été récompensée pour les initiatives développées depuis sa création. L'entreprise souligne que cette distinction valorise le travail mené par ses équipes et l'encourage à poursuivre ses actions associant bien-être au travail, prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) et préservation de l'environnement.





Des actions au quotidien





Au fil des années, Oryzya a mis en place plusieurs mesures destinées à améliorer les conditions de travail de ses salariés tout en réduisant l'impact de ses activités sur l'environnement. Avant d'acheter du matériel neuf, l'entreprise recherche du mobilier et des équipements dont d'autres sociétés n'ont plus l'usage. Pour l'expédition de ses produits, elle récupère également des cartons et des palettes auprès d'entreprises voisines afin de leur donner une seconde vie. Elle adapte aussi ses pratiques pour limiter la consommation d'eau, de réactifs et de plastique dans son laboratoire, en privilégiant notamment du matériel en verre réutilisable lorsque cela est possible.





Oryzya a aussi engagé plusieurs démarches pour améliorer les conditions de travail de ses salariés. Avec l'appui de la médecine du travail, elle a revu certains protocoles afin de remplacer des substances potentiellement nocives et a fait évoluer des postes de production pour réduire les risques de TMS. Des temps de marche hebdomadaires, le recours au train pour les déplacements professionnels et l'organisation du télétravail complètent cette politique en faveur de la qualité de vie au travail.







