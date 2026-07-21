Les neuf administrateurs de la SEM SELER ont désigné à l'unanimité Sébastien Fierimonte comme nouveau président de la structure. Chef d'entreprise spécialisé dans les réseaux de distribution d'énergie, l'homme connaît déjà parfaitement l'institution. Deuxième vice-président du Syndicat Départemental d’Énergie de Saône-et-Loire (SYDESL) et administrateur de la SEM depuis sa création, il succède aux équipes précédentes avec une solide expertise technique et territoriale. Cette élection marque le rôle grandissant des élus locaux dans le pilotage opérationnel des infrastructures énergétiques régionales.

Un levier économique pour l’énergie verte locale

Créée sous l’impulsion du SYDESL, la SEM SELER s'impose comme un acteur central du développement économique et écologique régional. Son actionnariat associe des partenaires financiers majeurs comme la Banque des Territoires, le Crédit Agricole Centre-Est et le producteur GEG ENeR. L'organisation accompagne les collectivités locales de l'étude de faisabilité jusqu'à l'exploitation des installations. Son champ d'action technique, administratif et financier couvre de nombreuses filières d'avenir telles que le photovoltaïque, la méthanisation, l'hydroélectricité, le bois-énergie, l'éolien et la mobilité durable.

La nouvelle feuille de route du président Fierimonte s'inscrira ainsi dans la poursuite des investissements de proximité pour garantir l'autonomie énergétique des territoires bourguignons.























