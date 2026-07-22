Héloïse Hadoux prend la direction de FM Logistic Vietnam

À la tête des activités de FM Logistic au Vietnam, Héloïse Hadoux est désormais chargée de piloter l'ensemble des activités du groupe dans le pays et d'accompagner son développement sur le marché vietnamien. Elle s'appuiera sur le comité de direction local. Ses missions portent sur le développement de la présence du groupe dans le pays, notamment sur les marchés du luxe, des cosmétiques et du retail, le renforcement de la performance opérationnelle ainsi que la poursuite des initiatives en matière de logistique durable.

«L'Asie du Sud-Est représente un formidable terrain de développement pour FM Logistic, et le Vietnam en est l'un des marchés les plus dynamiques avec une croissance de +25% en 2025, portée notamment par l'essor du commerce en ligne. Je suis convaincue que la combinaison d'une supply chain performante, durable et orientée client est la clé pour accompagner durablement nos partenaires dans leur croissance», déclare Héloïse Hadoux, directrice générale de FM Logistic Vietnam.

Son parcours

Diplômée de l'École des Mines de Douai, Héloïse Hadoux compte plus de quinze ans d'expérience dans les domaines de l'industrie, de la supply chain et de la logistique. Elle a occupé différentes fonctions au sein de groupes internationaux tels que Procter & Gamble, Coty, Carlsberg, Reckitt Benckiser, Bolloré Logistics et, plus récemment, CEVA Logistics en Thaïlande. Depuis janvier 2025, elle occupait le poste de directrice générale logistique chez CEVA Logistics en Thaïlande, avant de rejoindre FM Logistic.