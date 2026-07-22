Oise : Sainte Lucie lance le premier nappage cacahuètes du marché

Devenue un acteur incontournable des aides à la pâtisserie et des épices, la marque Sainte Lucie - entreprise familiale fondée en 1888 - poursuit sa dynamique d’innovation avec une série de lancements de produits inspirés des grandes tendances de consommation. À l’occasion du prochain SIAL, la marque dévoilera une innovation majeure, la nappage cacahuètes. Le développement de ce produit répond aux attentes gustatives des consommateurs. «Une nouvelle illustration de la capacité de Sainte Lucie à anticiper les tendances et à les rendre accessibles au plus grand nombre», précise l'entreprise.

Saveur tendance

Avec près de 25% de produits exclusifs dans son assortiment, la marque poursuit le développement de solutions gourmandes qui accompagnent les nouvelles habitudes de consommation et la montée en puissance du fait maison. Dans ce sens, la nappage cacahuètes Sainte Lucie fait son apparition sur la marché, jusque là absent du marché. «Cette nouveauté répond à l’engouement croissant des Français pour cette saveur incontournable, porté notamment par le succès du beurre de cacahuète, dont la consommation a été multipliée par trois en dix ans en France», confie l'entreprise.

En concevant ce produit, Sainte Lucie a voulu retrouver «toute l’intensité de la cacahuète dans un

format pratique et facile à utiliser», et répondre à une demande inspirée des pâtisserie américaine. Si ce nappage donne une touche gourmande, il s’intègre également aux nouvelles recettes healthy qui séduisent les consommateurs, comme les açaí bowls, les smoothie bowls ou encore les pancakes protéinés.