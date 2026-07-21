







Le 9 septembre 2026, la Maison des Entreprises accueillera un événement mensuel intitulé "Les mercredis de l’industrie". Ce rendez-vous permettra au public de découvrir les métiers de l’industrie, les formations pour y accéder ainsi que les opportunités d'emploi.





S'étalant jusqu'au 9 décembre, chaque séance débutera à 13h45 et inclura une présentation de l'industrie et des opportunités du territoire, ainsi que des ateliers de démonstration, des échanges avec des experts métiers et la découverte de technologies telles que la robotique, la maintenance, la conduite de ligne, l'usinage, le soudage ou encore la fabrication additive.





Les participants pourront découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, les technologies appliquées à l'industrie ainsi que les parcours de formation et les offres d'emploi. Les mercredis après-midi permettront d'explorer les différents métiers et technologies de l'industrie dans un cadre pratique et ludique.