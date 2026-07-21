La CCI Bourgogne Franche-Comté organise le Micro & Nano Event 2026





La 15ᵉ édition du Micro & Nano Event rassemblera des entreprises, des laboratoires de recherche, des centres techniques et des spécialistes des micro et nanotechnologies. Soutenu par Grand Besançon Métropole, l'événement se déroulera les 1er et 2 octobre 2026 dans le cadre du salon Micronora.

Le programme s'articule autour de rendez-vous B2B et de sessions de pitch consacrées aux projets innovants. Les participants pourront présenter leur expertise, leurs technologies ou leurs besoins afin d'identifier de futurs partenaires. L'objectif est de favoriser les collaborations, le co-développement et l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires.

Un rendez-vous ouvert à l'ensemble des secteurs

Le Micro & Nano Event s'adresse aux entreprises, aux laboratoires de recherche, aux centres techniques et aux clusters spécialisés dans les micro et nanotechnologies. Les entreprises de tous les secteurs d'activité peuvent y participer afin d'identifier des technologies, des fournisseurs ou des compétences scientifiques répondant à leurs besoins. Santé, mobilité, énergie, agroalimentaire, luxe et biens de consommation figurent parmi les filières concernées.

Les organisateurs souhaitent offrir un cadre propice aux échanges, au développement de partenariats et à l'émergence de projets innovants à l'échelle européenne.



