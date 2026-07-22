Épilation laser : l'enseigne smartduck ouvre un centre à Metz

Le marché de l'épilation laser continue de se structurer. L'enseigne smartduck, lancée fin 2024 par l'entrepreneur Hervé Corlay, vient d'ouvrir un nouveau centre au 5 boulevard de Trêves, à Metz. Il s'agit du deuxième établissement de la marque dans le Grand Est après Strasbourg.

Cette implantation mosellane constitue une nouvelle étape dans le développement du réseau, qui compte déjà une trentaine de centres à travers la France, notamment à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Montpellier. L'entreprise affiche des ambitions de croissance soutenues avec un objectif de 70 centres ouverts d'ici à la fin de l'année.

Démocratiser l’épilation laser

Spécialisée dans l'épilation au laser diode, smartduck revendique un positionnement axé sur l'accessibilité, le respect du client et l'expertise. L'enseigne met en avant une démarche pédagogique et des tarifs annoncés comme étant jusqu'à 35% inférieurs aux prix habituellement pratiqués sur le marché.

Le nouveau centre messin a été conçu pour proposer une expérience personnalisée et sécurisée, avec des protocoles standardisés et une technologie de pointe. L'entreprise entend ainsi démocratiser l'accès à l'épilation laser et «en faire un standard accessible au plus grand nombre».

Le monopole médical sur l’épilation laser a pris fin en mai 2024. Depuis, les esthéticiennes peuvent pratiquer l’épilation laser, sous réserve d’une formation appropriée. Une ouverture qui bénéficie à des acteurs comme smartduck qui souhaite «développer un marché en retard sur tous les autres marchés européens», selon les dires de son fondateur.