L'agence couvrira l'ensemble des clients du territoire du Grand Hainaut. Installés au premier étage du Club-House du Golf du Douaisis, à Sin-le-Noble, la vingtaine de collaborateurs pourra accompagner les grands groupes, ETI et PME en croissance. Ils sont dirigés par Marie-Cécile Duval, également associée : «C'est l'illustration de nos ambitions et de notre stratégie de conquête dans cette zone économique locale, parmi les plus dynamiques de notre région.»

24 bureaux en France

Ce bureau de Sin-le-Noble fait partie de la grande région «Nord» couverte par le groupe de conseil et d'audit, dirigée par Hugues Robidez et qui regroupe les bureaux de Lille, Saint-Omer, Rouen, Reims, Strasbourg et Mulhouse. En plus de cette zone géographique, Grant Thornton France s'appuie sur deux autres directions régionales que sont «Grand-Ouest» et «Grand-Est».

Sur le territoire national, Grant Thornton compte 2 800 collaborateurs dans 24 bureaux, autour de quatre métiers : audit&assurance, advisory, business solutions&accouting, tax&legal, auprès de grands groupes, entités publiques, ETI et PME en croissance. En septembre 2025, Grant Thornton France a rejoint la première plateforme mondiale intégrée de services professionnels pluridisciplinaires, créée aux Etats-Unis par Grant Thornton Advisors LLC. À l'échelle mondiale, le réseau rassemble plus de 79 000 collaborateurs dont 5 000 associés, répartis dans plus de 150 pays.