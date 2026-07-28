Les Photaumnales 2026 donnent rendez-vous à Chauny

Intitulée « La Photographie et après ? », la 23e édition des Photaumnales édition s'installe en intérieur et en extérieur sur l'ensemble de la région, explorant les territoires mouvants de la post-photographie. Le festival va inaugurer la saison nationale du bicentenaire de l'invention de la photographie en France et va articuler l'ensemble de sa programmation autour d'un dialogue essentiel entre la richesse de la photographie historique et l'effervescence de la création contemporaine.

Un travail sur le commerce à Chauny

Si le Quadrilatère à Beauvais sera le lieu principal d'exposition, la programmation s'étend sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France sur de nombreux lieux partenaires à Clermont-de-l'Oise, Amiens, Berck, Noyon ou encore Chauny. Dans la Cité des Singes, Charles Thiefaine, photographe originaire de Chauny, exposera son travail intitulé «Regard sur Chauny». Il s'intéresse à la présence marchande et commerçante de la ville. ville. Ce projet photographique s’attache à raconter cette vitalité tranquille, souvent discrète mais profondément ancrée dans les rues de Chauny. La série mêle portraits, scènes du quotidien et détails. À travers un corpus d’images qui célèbrent la présence de ces figures familières, les commerçants et artisans, le photographe tente de révéler de manière singulière les richesses de ce tissu marchand. Il ne s’agit pas simplement de documenter les commerces mais d’aller à la rencontre de ceux qui les incarnent de comprendre leurs trajectoires et leurs attachements.

L'exposition chauunoise sera présentée du 28 septembre au 13 novembre à la galerie d'art du collège Jacques Cartier de Chauny.