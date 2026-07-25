À travers plusieurs dizaines de spécimens issus de ses réserves, l'établissement dévoile une collection d'oiseaux naturalisés jusque-là peu connue, mise en valeur grâce à un important scientifique mené par les équipes du musée. Le vernissage s'est déroulé en présence de Vincent Chauvet, maire d'Autun, de plusieurs élus municipaux et de la Direction des Musées et du Patrimoine.

Une collection étudiée et valorisée

Le Muséum conserve près de 900 oiseaux naturalisés, réunis au fil des décennies par plusieurs ornithologues. Longtemps conservée en réserve, cette collection n'avait jamais fait l'objet d'un inventaire complet ni d'une étude approfondie. Les recherches engagées ont permis d'identifier les spécimens, de retracer leur histoire et de produire les contenus scientifiques présentés au public. Cette démarche offre aujourd'hui un nouvel éclairage sur ce patrimoine naturaliste.

Un parcours consacré à la biodiversité

L'exposition réunit des espèces originaires des quatre coins du monde, accompagnées d'informations sur leur habitat, leur mode de vie et leur état de conservation. Les visiteurs peuvent notamment découvrir le kakapo, perroquet endémique de Nouvelle-Zélande classé parmi les espèces en danger critique d'extinction, mais aussi d'autres oiseaux rares, voire disparus à l'état sauvage. Une création sonore immersive accompagne le parcours afin de restituer l'ambiance des milieux naturels dont ces espèces sont issues.

Sensibiliser à la préservation des espèces

À travers cette exposition, le Muséum d'histoire naturelle d'Autun entend faire découvrir un patrimoine rarement présenté au public tout en sensibilisant aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Visible jusqu'au 2 janvier 2028, « Drôles d'oiseaux ! Lumière sur une collection exotique » met en valeur le travail scientifique mené autour des collections et invite les visiteurs à porter un nouveau regard sur les richesses conservées dans les réserves du musée.



