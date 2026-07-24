Creil : la maison de la faïence inaugure une nouvelle muséographie

L’histoire de la faïencerie (1797-1895) est évoquée à travers la présentation de centaines de grès fins, faïences fines et porcelaines tendres de Creil, et des expositions temporaires au sein de la maison de la faïence, ouverte en 2010. Cette présentation de la production des faïenceries de Creil et Montereau montre à la fois sa grande variété, mais aussi le nombre important de sujets pouvant être évoqués à travers elle : la production des faïenceries de Creil et Montereau, ou encore les arts décoratifs.

Pour mettre en avant cet art et pour le faire découvrir davantage, un nouvel espace muséographique entièrement repensé a été inauguré, dédié notamment à la transmission du savoir-faire faïencier de Creil et Montereau et conçu en priorité pour le jeune public et les familles.

Le toucher et l'expérimentation

Dans ce sens, cette novelle mise en valeur entend proposer une découverte originale en invitant les visiteurs à découvrir, par le toucher, la manipulation et l’expérimentation, les matières, les outils, les métiers ainsi que les étapes de fabrication de faïence fine. Parmi les dispositifs proposés, on retrouve un puzzle consacré aux décors emblématiques de la faïence de Creil et Montereau, un plan-relief retraçant l’urbanisation de la ville autour de sa manufacture, la description des étapes de fabrication d’une faïence fine et des tubes - recettes des matières premières.

«Au-delà de ces nouveaux dispositifs, c’est l’ensemble du parcours qui évolue : de nouveaux panneaux explicatifs ont été installés pour rendre la visite plus claire et plus accessible, et l’organisation générale des collections a été revue pour offrir une lecture plus cohérente de l’histoire de la faïence locale. Le parcours est conçu pour être adapté aussi bien à la visite libre qu’aux visites scolaires», précise la ville de Creil.



