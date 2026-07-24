Le Havre : Alcéane reçoit le label Entreprise Handi-Accueillante

Cette distinction résulte d'efforts collectifs, avec un remerciement particulier à Lucie Piquenot de France Travail et Karine Rousselin, responsable prévention, qui ont travaillé ensemble sur ce projet. Leur collaboration a permis de rendre les emplois de demain plus accessibles. Cette reconnaissance est une motivation supplémentaire pour Alcéane, qui aspire à continuer ses initiatives en faveur d'un environnement de travail inclusif et accueillant pour tous.

L'inclusion devient un enjeu économique

La démarche d'Alcéane au Havre illustre une évolution qui concerne de plus en plus d'employeurs en France : faire de l'inclusion un levier de recrutement et de fidélisation des salariés. Dans un contexte où les entreprises doivent élargir leurs viviers de candidats, l'adaptation des postes et l'accompagnement des personnes en situation de handicap peuvent contribuer à répondre aux besoins en compétences, tout en favorisant une politique de ressources humaines plus inclusive.