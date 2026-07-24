Les entreprises souhaitant répondre à des marchés publics pourront participer à une rencontre d'information organisée le mardi 15 septembre 2026, de 9 h 30 à 11 h 30, à Amiens. L'événement a pour objectif de permettre aux participants de mieux comprendre le fonctionnement des marchés publics, d'identifier des opportunités et de rencontrer plusieurs acheteurs publics présents à cette occasion.

Un temps d'échange avec les acheteurs

La première partie de la matinée prendra la forme d'un temps collectif. Les participants pourront découvrir où trouver les appels d'offres, comprendre les principales étapes pour y répondre et s'informer sur l'accompagnement proposé afin d'augmenter leurs chances d'obtenir un marché. Les opportunités de marchés proposées par les acheteurs présents seront également abordées au cours de cette rencontre

L’événement se poursuivra par des échanges individuels avec plusieurs acheteurs publics du territoire. Parmi les structures annoncées figurent la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France, Amiens Métropole, l'Université de Picardie Jules Verne, la Communauté de communes de l'Est de la Somme, la Communauté de communes du Pays du Coquelicot ainsi que le Département de la Somme.

En 2025, plus de 180 000 marchés publics ont été passés pour un montant total de 188 milliards d'euros. En effet, 63 % des entreprises titulaires étaient des très petites entreprises ou des PME.



