Hallennes-lez-Haubourdin : H2O at Home, pionnier du nettoyage à l'eau

Créée en 1998 par Guillaume Leymonerie, l’entreprise d’Hallennes-lez-Haubourdin s'est construite autour d'une idée simple mais novatrice : nettoyer efficacement avec une microfibre et de l'eau, sans recourir aux produits chimiques. Une approche qui a progressivement séduit un large public, avant que l'entreprise n'élargisse son offre aux produits d'entretien naturels, puis aux cosmétiques et produits d'hygiène solides et biologiques. «Notre ADN est resté le même depuis l’origine : proposer des alternatives durables et performantes aux produits chimiques» souligne Élodie Alves, directrice générale de H2O at Home.

La vente à domicile réinventée par le digital

Aujourd'hui, l'entreprise réalise plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et en Belgique, emploie 80 salariés et s'appuie sur un réseau de 4 600 conseillers indépendants. Car le succès d'H2O at Home repose toujours sur la démonstration des produits lors d'ateliers à domicile, un modèle qui permet de convaincre par l'expérience. «Voir nos produits en action reste le meilleur moyen de démontrer leur efficacité et de créer la confiance» explique Élodie Alves. «Depuis la crise sanitaire, ces rendez-vous physiques sont complétés par des ateliers digitaux organisés via les messageries ou la visioconférence». En parallèle, l'entreprise nordiste renforce sa présence sur le e-commerce afin de toucher de nouveaux profils de consommateurs. «Le digital ne remplace pas la relation humaine, il la complète. Il nous permet de toucher des personnes qui n'auraient pas participé à un atelier classique tout en conservant l'esprit de partage et de conseil qui fait notre identité».

Accompagner les ambitions de demain

Arrivée en 2016 pour structurer le marketing de la marque, Élodie Alves a pris la direction générale en 2020. Et parmi ses priorités figure aujourd'hui le recrutement de nouveaux vendeurs à domicile indépendants puisque H2O at Home souhaite accueillir 91 nouvelles conseillères dans les Hauts-de-France - la très grande majorité sont en effet des femmes ! - et près de 200 d'ici 2027 sur l’ensemble de son marché. L'entreprise entend également poursuivre ses innovations, avec des produits toujours plus efficaces, réutilisables et surtout respectueux de l’environnement. Son ambition ? Conforter son statut d'acteur de référence de la consommation durable.



