Incendies en Europe : les derniers développements

Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

France : "115.000 hectares parcourus" depuis le début de l'année

Quelque "115.000 hectares ont été parcourus" à ce stade par des incendies depuis le début de l'année en France, ce qui est "tout à fait exceptionnel", "bien plus que ce qu'on a pu connaître par le passé", a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

"C'est 30 à 40 feux qui sont combattus simultanément" au quotidien, a-t-il ajouté sur France 2, comptabilisant "plus de 13.000 départs de feu" depuis le début de l'année.

Il a répété que sur le front des incendies en Gironde, dans les Landes (sud-ouest) et le Var (sud-est) notamment, la situation restait "très défavorable".

France : Macron présidera lundi une cellule interministérielle de crise

Emmanuel Macron présidera lundi à 10H00 une "cellule interministérielle de crise" consacrée aux incendies qui ravagent plusieurs zones en France, en particulier la Gironde, a indiqué l'Elysée dimanche.

France : 240 habitations détruites par le feu en Gironde

L'incendie monstre qui ravage la Gironde depuis mercredi a détruit 240 habitations, selon un nouveau bilan de la préfecture publié dimanche. Environ 170 maisons sont sinistrées sur la seule commune du Porge, a assuré à l'AFP Jean Lajzerowicz, premier adjoint de cette commune proche du lieu où s'est déclaré l'incendie.

Le feu a en outre fait 84 blessés parmi les sapeurs-pompiers, dont dix ont été évacués, selon le point de situation publié dimanche par la préfecture. Deux mille cinq cents sapeurs-pompiers, 1.500 militaires et 1.200 policiers et gendarmes sont actuellement mobilisés.

La CFDT Pompiers a, par ailleurs, dénoncé dimanche des personnels "envoyés au charbon" avec des protections respiratoires insuffisantes face aux gaz et particules cancérogènes des feux de forêt, réclamant la généralisation de nouvelles cagoules filtrantes. Selon le syndicat, au moins quatre pompiers ont été placés en caisson hyperbare après une intoxication au monoxyde de carbone.

France : "probable" nouvelle vague de chaleur à partir de mardi

La France, et notamment le Sud-Ouest, pourrait connaître à partir de mardi une nouvelle vague de chaleur avec des maximales jusqu'à 40°C et des vents un peu moins forts mais plus secs, a indiqué Météo-France, une perspective peu favorable à la lutte contre le feu.

Espagne: il faut un "grand pacte d'Etat face à l'urgence climatique", martèle Sanchez

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a renouvelé son appel dimanche à un "pacte" national pour lutter contre les effets du changement climatique, en pleine urgence face à plusieurs incendies très intenses dans le pays et notamment près de Madrid.

Un peu plus tôt dimanche, M. Sanchez a affirmé que des "heures difficiles" étaient à venir face aux incendies, mais a noté des évolutions positives dans la maîtrise des feux autour de Madrid. Il se rendra lundi dans la zone sinistrée de Castellón, près de Valence.

France : l'incendie de Biscarrosse "mieux contenu mais pas fixé"

Dans les Landes, l'incendie de Biscarrosse était dimanche "mieux contenu mais pas fixé", après avoir brûlé 3.600 hectares et 198 bâtiments. Quelque 8.000 personnes évacuées sur 30.000 ont été autorisées à rentrer chez elles, a indiqué le préfet des Landes Gilles Clavreul.

France : patrouilles Sentinelle mobilisées face aux actes malveillants

Afin de prévenir les actes malveillants dans les communes évacuées, l'Etat-major des armées a annoncé avoir mobilisé des patrouilles Sentinelle.

France : trafic ferroviaire interrompu au sud de Bordeaux

Le trafic ferroviaire était interrompu dimanche au sud de Bordeaux jusqu'à nouvel ordre en raison de la progression des violents incendies en Gironde et dans les Landes.

A la demande des autorités, la circulation est coupée vers Arcachon et jusqu'à Morcenx en direction de Dax et Mont-de-Marsan, a-t-on appris auprès de la SNCF.

Espagne : l'incendie près de Madrid, "le plus important feu de forêt" de l'histoire récente du pays

L'incendie d'Ávila, près de Madrid, est "le plus important feu de forêt" de l'histoire récente de l'Espagne, a affirmé dimanche la ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen.

Italie : plus de 400 personnes évacuées par mer en raison d'un incendie

Les gardes-côtes italiens ont annoncé dimanche l'évacuation par mer de plus de 400 personnes en raison d'un incendie en cours dans la municipalité de Peschici, dans les Pouilles (sud).

France : "pas de retour" des évacués pour l'heure

Le retour chez elles des 220.000 personnes évacuées pour cause d'incendie massif en Gironde n'aura pas lieu "tant que le feu ne sera pas fixé", a déclaré dimanche la préfète du département, excluant aussi tout travail lundi dans les communes concernées, avant une possible aggravation de la situation mardi en raison de la hausse prévue des températures.

"J'incite les touristes à ne pas venir, ne pas rejoindre la Gironde", a ajouté Sophie Brocas, invitant par ailleurs "les touristes présents à envisager une autre destination".

France : près de 40.000 personnes évacuées des campings

Près de 40.000 vacanciers, installés dans 45 campings de Gironde et des Landes, en proie à de violents incendies, ont été jusqu'à présent évacués, a indiqué dimanche à l'AFP la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA).

France : le feu "à 15 km" de la métropole bordelaise, évacuation de Bordeaux "pas à l'ordre du jour" (maire)

L'incendie massif qui a parcouru 42.000 hectares en Gironde se trouve "à 15 kilomètres" de la métropole bordelaise, mais une évacuation de Bordeaux n'est "pas à l'ordre du jour", a réaffirmé dimanche son maire Thomas Cazenave.

"Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Ici, le feu est davantage au sud. Il est toujours en lisière de métropole, mais il ne progresse pas sur le flanc ouest de la métropole", a déclaré l'édile lors d'un point presse, situant les flammes entre "25 et 30 km" de Bordeaux et "15 km de la métropole" au niveau de Martignas-sur-Jalle.