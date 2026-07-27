Initiative Meuse : un nouveau visage à la tête du réseau

Issue de l’assurance et de la banque, Camille Hergoussi a ressenti le besoin de se reconvertir, «n’étant plus en phases avec les valeurs» de ce secteur. Elle n’a donc pas hésité à saisir l’opportunité de «conserver le conseil et l’accompagnement» qu’elle apprécie particulièrement pour se mettre au service des aventures entrepreneuriales meusiennes en rejoignant le réseau Initiative Meuse. Originaire de Verdun, la nouvelle responsable a passé son mois de juillet avec sa prédécesseuse pour une intégration douce autour des passations de dossiers, l’apprentissage des procédures internes et la rencontre des acteurs clés, que ce soient le réseau consulaire, BGE, les associations... À partir du 3 août, la trentenaire sera pleinement autonome, mais pourra compter sur le soutien de son président Pierre Mager ou encore du trésorier de l’association Jean-Marie Delafont.

La continuité de service assurée

Si son objectif est de trouver plus de sens et d’épanouissement, «en se sentant utile au développement du bassin économique meusien», elle partagera son temps entre le Centre d’affaires de Bar-le-Duc et une permanence deux jours par semaine, dans les locaux de la CCI de Verdun afin de couvrir l’ensemble du territoire et d’être au plus près des porteurs de projets. Au cours du premier semestre 2026, vingt-neuf dossiers sur les trente-cinq présentés ont été acceptés pour un montant de 320 000 euros de prêts accordés, créant ou maintenant soixante-huit emplois. Ces résultats, légèrement inférieurs à la même période en 2025, année exceptionnellement chargée, restent alignés avec la moyenne habituelle. Avec trois projets de développement, seulement cinq reprises, c’est la création qui a porté les initiatives entrepreneuriales dans ce territoire rural au cours du premier semestre. À voir si la tendance se confirmera ou pas dans les prochaines semaines. En tout état de cause, la continuité de service sera de mise pour ce réseau de proximité bien connu des partenaires et des acteurs économiques.