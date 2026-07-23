L'ancien Palais des Ducs de Bourgogne, aujourd'hui hôtel de ville de Dijon, a accueilli la présentation de la première sélection des « grappes » du Guide MICHELIN. Cette nouvelle distinction internationale est consacrée aux domaines viticoles et récompense leur qualité à travers plusieurs critères d’évaluation.





Une distinction fondée sur plusieurs critères





Pour cette première sélection, neuf domaines viticoles reçoivent la plus haute distinction, avec trois grappes. Vingt domaines sont récompensés de deux grappes et trente-trois d'une grappe. Au total, ce sont quatre-vingt-quatorze domaines viticoles qui figurent dans cette édition inaugurale. L'évaluation repose sur cinq critères : la qualité de l'agronomie, la maîtrise technique, l'identité des vins, leur équilibre et leur constance au fil des millésimes.

En choisissant Dijon pour cette annonce, le Guide MICHELIN met en avant la place de la ville au sein d'une région viticole reconnue dans le monde entier. La Bourgogne, où le concept moderne de terroir s'est développé au fil des siècles, s'appuie sur des domaines familiaux et sur un savoir-faire transmis de génération en génération, de la Côte de Nuits à la Côte de Beaune jusqu'à la Côte Chalonnaise. Cette première mondiale contribue à renforcer la visibilité du territoire et à valoriser les savoir-faire des domaines bourguignons. Elle participe également à l'attractivité de Dijon et de la Bourgogne, en mettant en avant des valeurs de qualité, de transmission et d'excellence.



