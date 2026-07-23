Dieppe accueille le quatrième Forum des métiers de la mer en octobre

Le forum des métiers de la mer revient à Dieppe, le 13 octobre prochain. L'ESTRAN Cité de la Mer et le groupement d'entreprises Dieppe Navals organisent la quatrième édition de cet événement à Dieppe.

Le forum bénéficie de l'appui de la Communauté d'agglomération Dieppe-Maritime et du soutien financier des Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport, de la Coopérative de lamanage des ports de Rouen et de Dieppe ainsi que de Thomas Services Maritimes.

Vingtaine d'exposants

Cette journée vise à promouvoir les opportunités d'emploi et de formation dans la filière maritime, un secteur stratégique pour l'économie du littoral normand. Une vingtaine d'exposants présenteront les différents métiers et parcours de formation liés aux activités maritimes.

Les stands seront accessibles de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les collégiens et lycéens, accueillis sur réservation, pourront visiter le forum de 9h à 12h et de 14h à 16h. Le grand public, également sur réservation, sera reçu de 15h à 17h.